Медведев заявил, что хотел бы прочувствовать победу в Париже при полных трибунах

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что хотел бы повторить успех на парижском «Мастерсе» при полных трибунах AccorHotels Arena. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, соревнования проходили без зрителей.

«Были некоторые вещи, на которые раньше не обратил бы внимания. Например, в пустом зале резонирует любой шорох. Перед выполнением подачи можно услышать, как фотограф нажимает на кнопку спуска затвора фотоаппарата. Иногда это мешало, хотя, по большому счету, мы все к этому уже привыкли. Конечно, очень хочется, чтобы зрители снова вернулись на стадионы.

Пока не представляю себе, какие ощущения испытывали чемпионы, побеждавшие в Париже при полных трибунах. Хочется это узнать», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».