Медведев: хотелось бы дождаться, когда втроём с Рублёвым и Хачановым будем в топ-10

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что на Итоговом турнире АТР в Лондоне, кроме него и Андрея Рублёва, сыграют два спортсмена, чьи отцы были чемпионами СССР по теннису — Александр Зверев и Стефанос Циципас.
«Обсуждаем ли между собой подобные вещи? Да, но в основном всё-таки с Кареном (Хачановым. — Прим. «Чемпионата».) и Андреем, с которыми я дружу и поэтому общаюсь гораздо чаще. Надеюсь, мы делаем что-то крутое для нашего тенниса и вообще для страны. И хотелось бы дождаться того момента, когда мы втроём будем в первой десятке, добьёмся хороших побед на ATP Cup и в Кубке Дэвиса.
Если же говорить о других ребятах, то надо учитывать, что на юниорских турнирах важен даже год разницы. С этой точки зрения Андрей всё-таки ближе к Звереву, с которым они ровесники, я — к Карену, а Циципас из нас самый младший», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».
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