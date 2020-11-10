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Чилич уступил самому низкорейтинговому сопернику в карьере

Чилич уступил самому низкорейтинговому сопернику в карьере
Теннис / ATP 0

41-я ракетка мира хорват Марин Чилич в первом круге турнира в Софии (Болгария) уступил чешскому теннисисту Йонасу Форежтеку со счётом 3:6, 2:6. Чех на этой неделе находится на 399-м месте рейтинга, это соперник с самым низким рейтингом среди тех, которым проигрывал Чилич.

После проигрыша от Форежтека сезонный баланс Чилича составил 14:12. Ни в одном турнире этого года Чилич не прошёл дальше 1/8 финала.

Чех – чемпион юниорского Открытого чемпионата США 2019 года и лидер юниорского рейтинга ITF.

Марин Чилич — победитель US Open 2014 года, финалист Уимблдонского турнира 2017 года и Открытого чемпионата Австралии 2018 года. Также в 2018 года спортсмен стал обладетелем Кубка Дэвиса в составе сборной Хорватии.

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