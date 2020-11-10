Первая ракетка России Александрова отреагировала на выход во второй круг в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче первая ракетка России нанесла поражение чешке Катержине Синяковой со счётом 6:3, 6:4.

«Думаю, временами мне очень помогала подача, а иногда — приём. Во втором сете соперница сделала брейк, так что мне было важно как можно лучше действовать на приёме и удерживать подачу. Я очень рада вернуться в Линц и вновь играть здесь. Ощущения прекрасные», — цитирует Александрову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Екатерина поспорит с соотечественницей Варварой Грачёвой.

«Мы никогда не играли друг с другом раньше, но, кажется, однажды тренировались вместе. Посмотрим, как я смогу подготовиться», — сказала Александрова.