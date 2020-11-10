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Бельгийская теннисистка поцеловала подругу после победы над Даяной Ястремской. Фото

Бельгийская теннисистка поцеловала подругу после победы над Даяной Ястремской. Фото
Теннис / WTA 0

Бельгийская теннисистка Гретье Миннен после победы над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира в Линце (Австрия) отпраздновала успех, поцеловав свою возлюбленную Элисон ван Эйтванк. Ранее девушки открыто признали себя парой. Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, также является и тренером Миннен.

Фото доступно в «твиттере» Jimmie48 Photography

Миннен обыграла Ястремскую, посеянную под третьим номером, со счётом 6:4, 6:3. Следующей соперницей Гретье будет победительница противостояния Армони Тан (Франция, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия).

В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

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