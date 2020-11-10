Журналистка назвала единственный существенный рекорд, который ещё может побить Федерер

Британская журналистка и аналитик Кэтрин Уитакер предположила, что швейцарец Роджер Федерер может поставить перед собой цель побить рекорд американца Джимми Коннорса по количеству титулов за карьеру (109).

«Единственный существенный рекорд, который может покориться Федереру и который не смогут побить Надаль и Джокович, — это рекорд всех времён, установленный Джимми Коннорсом. У Федерера 103 титула, у Надаля — 84, у Джоковича — 77. Есть шанс, что они могут его догнать, но я считаю это крайне маловероятным.

Конечно, взять ещё 7 титулов нелегко, но если Федерер приблизится к результату Коннорса, то это может стать его целью. В итоге этот рекорд может стать единственным существенным, который будет стоять рядом с его именем", — цитирует Уитакер Fox Sports Australia.