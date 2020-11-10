Рафаэль Надаль: называю жену Марией Франциской только во время ссоры

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал об отношениях с женой. В 2019 году его супругой стала Хиска Перельо (полное имя Мария Франциска Перельо).
«Я знаю её с юных лет. Её зовут Мария Франциска, но я называю её Мэри. Я называю её Марией Франциской только во время ссоры. Но такого почти не бывает, она очень спокойная.
С локдауном она справилась лучше меня. Она была занята работой моего фонда, директором которого является. У неё было много дел. Я же мог только делать упражнения", — цитирует Надаля Tennis World USA.
Их церемония бракосочетания на Мальорке проходила в условиях секретности — присутствующих попросили отключить мобильные телефоны. На свадьбе присутствовал ряд испанских теннисистов и даже бывший король Испании Хуан Карлос I.
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