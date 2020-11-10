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Роджер Федерер: китайские фанаты заставляют возвращаться туда вновь и вновь

Роджер Федерер: китайские фанаты заставляют возвращаться туда вновь и вновь
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал об опыте игр в Китае.

«Китай? Мне всегда нравилось играть в этой стране. Там просто невероятные фанаты. Они очень креативны и обладают невероятной энергией. Это заставляет меня возвращаться туда вновь и вновь. В этом году я, к сожалению, я не смог приехать в Китай. На то есть две причины: COVID-19 и моё колено. Очевидно, что в следующем году я постараюсь вернуться в Китай», — приводит слова Федерера Tennis Head со ссылкой на Q&A.

В нынешнем сезоне Роджер сыграл всего на одном турнире — Открытом чемпионате Австралии. В феврале и мае он перенёс операции на колене. Швейцарец планирует вернуться к старту следующего сезона на Australian Open.

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