Сафина — о спаде в карьере Касаткиной: она будто чуть ушла из игры

Экс первая ракетка мира Динара Сафина поделилась мыслями о неудачном периоде в карьере Дарьи Касаткиной.



«Я очень переживаю за Дашу всегда! Она очень хорошая. Иногда даже возникает желание позвонить ей, сказать, что, если что-то требуется, я всегда готова ей в чём-то помочь, может, подсказать.



Спад… Наверное, много факторов сказалось. И смена тренера. Она будто чуть ушла из игры. Хотя у Даши очень хороший арсенал. У неё отличное вращение справа, например, одно из лучших в туре. Думаю, это нервы, есть много нюансов. Где-то не так подошёл к мячу, где-то рука дрогнула.



Главное, чтобы ей было комфортно. Не нужно расстраиваться из-за рейтинга. Когда игра идёт, то и рейтинг быстро вырастет. Главное — именно свою игру обрести. Очень хочу, чтобы у Даши получилось», — цитирует Сафину официальный сайт Федерации тенниса России.