Динара Сафина: Марат хотел открыть свою школу тенниса. Мне тоже эта идея нравится

Экс первая ракетка мира Динара Сафина рассказала о совместных планах с братом, двукратным чемпионом ТБШ Маратом.



«У нас замечательные и очень близкие отношения. Мы можем дней пять не писать ничего друг другу, а потом созвониться и долго разговаривать. Повезло, что у меня такой брат. Могу с ним обо всем поговорить, посоветоваться.



Создать что-то вместе? Интересная мысль. Вы ведь имеете в виду, создать школу или академию? Понимаете, это очень недёшево. Сейчас трудно найти инвестора, который готов вложиться в школу с нуля. Возможно, конечно, что какой-то школе, которая уже существует, будут даны наши имена и работать в ней.



Марат хотел свою школу, знаю. И мне идея нравится. Тем более, как вы заметили, это ведь и правда уникально: брат и сестра — первые ракетки мира. Мы совершенно точно не отвергаем такую идею. Посмотрим, может, когда-то такое и случится», — цитирует Сафину официальный сайт Федерации тенниса России.