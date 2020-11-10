Синнер легко обыграл прошлогоднего финалиста и вышел во второй круг турнира в Софии
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В стартовом матче основной сетки Янник нанёс поражение представителю Венгрии Мартону Фучовичу — 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Синнер 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18. Мартон выполнил 6 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.
За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Софии Синнер сыграет с швейцарским теннисистом Марком-Андреа Хюсслером.
Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл именно Фучовича — 6:4, 6:3.
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