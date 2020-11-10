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Синнер легко обыграл прошлогоднего финалиста и вышел во второй круг турнира в Софии

Синнер легко обыграл прошлогоднего финалиста и вышел во второй круг турнира в Софии
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В стартовом матче основной сетки Янник нанёс поражение представителю Венгрии Мартону Фучовичу — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Синнер 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 18. Мартон выполнил 6 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Софии Синнер сыграет с швейцарским теннисистом Марком-Андреа Хюсслером.

Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл именно Фучовича — 6:4, 6:3.

София. 1-й круг
10 ноября 2020, вторник. 15:00 МСК
Мартон Фучович
55
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Янник Синнер
44
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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