Шаповалов уступил Алботу во 2-м круге турнира в Софии. Это его четвёртое поражение подряд

Канадский теннисист Денис Шаповалов потерпел неожиданное поражение в матче второго круга турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В двух партиях он уступил представителю Молдавии Раду Алботу — 2:6, 4:6.
Таким образом, Шаповалов, ещё недавно боровшийся за право сыграть на Итоговом турнире АТР, потерпел четвёртое поражение подряд.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Шаповалов, будучи первой ракеткой турнира, 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2. Раду не выполнил ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.
За выход в полуфинал турнира категории АТР 250 Албот поспорит с победителем встречи Егор Герасимов (Беларусь) — Адриан Маннарино (Франция).
Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.
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