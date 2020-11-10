Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шаповалов уступил Алботу во 2-м круге турнира в Софии. Это его четвёртое поражение подряд

Шаповалов уступил Алботу во 2-м круге турнира в Софии. Это его четвёртое поражение подряд
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов потерпел неожиданное поражение в матче второго круга турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В двух партиях он уступил представителю Молдавии Раду Алботу — 2:6, 4:6.

Таким образом, Шаповалов, ещё недавно боровшийся за право сыграть на Итоговом турнире АТР, потерпел четвёртое поражение подряд.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Шаповалов, будучи первой ракеткой турнира, 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2. Раду не выполнил ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

За выход в полуфинал турнира категории АТР 250 Албот поспорит с победителем встречи Егор Герасимов (Беларусь) — Адриан Маннарино (Франция).

Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.

София. 2-й круг
10 ноября 2020, вторник. 19:10 МСК
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Раду Албот
93
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020