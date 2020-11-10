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Звонарёва обыграла Костюк и вышла во второй круг турнира в Линце

Звонарёва обыграла Костюк и вышла во второй круг турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче Вера, будучи обладательницей уайлд-кард, нанесла поражение украинке Марте Костюк — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Звонарёва 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Костюк выполнила 5 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Звонарёва поспорит с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия).

В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Линц. 1-й круг
10 ноября 2020, вторник. 19:25 МСК
Вера Звонарёва
173
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Марта Костюк
98
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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