Звонарёва обыграла Костюк и вышла во второй круг турнира в Линце

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче Вера, будучи обладательницей уайлд-кард, нанесла поражение украинке Марте Костюк — 6:4, 6:2.



Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Звонарёва 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Костюк выполнила 5 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.



За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Звонарёва поспорит с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия).



В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.