Федерер: свой первый детский матч я проиграл 0:6, 0:6. Говорили, что во мне засомневались

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о первых шагах в большом теннисе.
«Учитывая то, что я вырос в Швейцарии, в моём мире на первом месте всегда стояло образование. Спорт же просто считался чем-то типа образа жизни. Впрочем, я помню, как играл на заднем дворе своего друга в пинг-понг или теннис и в шутку объявлял „И чемпионом Уимблдона становится Роджер Федерер!“ Получается, я мечтал о больших победах с самого детсва. Даже играя со стенкой, я понимал, что теннис — это далеко не про удары по мячу. Это нечто большее.
Ещё я играл в футбол. Мне нравилось, я никогда не жалел об этом, но в определённый момент пришлось сделать выбор — теннис или футбол. К счастью, я выбрал теннис.
Свой первый матч по детям я проиграл со счётом 0:6, 0:6. Ходили слухи, что в местной федерации даже засомневались во мне, мол я оказался не так хорош, как они думали изначально. Тем не менее, я продолжил тренировки и уже в 12 лет впервые стал чемпионом Швейцарии среди юниоров», — рассказал Федерер в интервью проекту Беара Гриллса Becoming.
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