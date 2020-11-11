Синнер — о победе над Фучовичем: исход матча решили 2-3 розыгрыша в каждом из сетов

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче первого круга соревнований в Софии (Болгария). В двух сетах он обыграл прошлогоднего финалиста соревнований венгра Мартона Фучовича — 6:2, 6:4.



«В первом раунде всегда приходится непросто. Так было и сегодня. Я пытался действовать стабильно и, кажется, это получилось. В начале игры мы оба играли здорово, классно двигались.



Как итог, исход встречи решили всего 2-3 отдельных розыгрыша в каждом из сетов. Так бывает. Даже во втором сете когда я вёл с брейком, Мартону удалось отыграться», — цитирует Синнера официальный сайт АТР.



За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Софии Янник поспорит с швейцарским теннисистом Марком-Андреа Хюсслером.



Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл именно Фучовича — 6:4, 6:3.