Синнер — о победе над Фучовичем: исход матча решили 2-3 розыгрыша в каждом из сетов

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в матче первого круга соревнований в Софии (Болгария). В двух сетах он обыграл прошлогоднего финалиста соревнований венгра Мартона Фучовича — 6:2, 6:4.
«В первом раунде всегда приходится непросто. Так было и сегодня. Я пытался действовать стабильно и, кажется, это получилось. В начале игры мы оба играли здорово, классно двигались.
Как итог, исход встречи решили всего 2-3 отдельных розыгрыша в каждом из сетов. Так бывает. Даже во втором сете когда я вёл с брейком, Мартону удалось отыграться», — цитирует Синнера официальный сайт АТР.
За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Софии Янник поспорит с швейцарским теннисистом Марком-Андреа Хюсслером.
Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл именно Фучовича — 6:4, 6:3.
- 11 ноября 2020
-
00:25
- 10 ноября 2020
-
22:40
-
22:23
-
21:41
-
21:20
-
19:47
-
18:58
-
18:27
-
18:26
-
16:54
-
16:39
-
15:55
-
14:41
-
13:47
-
12:43
-
11:16
-
10:42
-
09:17
-
02:35
- 9 ноября 2020
-
22:40
-
22:15
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
16:43
-
15:36
-
14:24
-
13:46
-
13:01
-
12:28
-
11:49
-
10:32
-
09:39
-
09:04
-
08:30