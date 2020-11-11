Федерер: когда растёшь в Швейцарии, не планируешь выиграть 20 «шлемов»

Экс первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, какие сомнения одолевали его в начале профессионального пути.
«Как-то раз я пришёл к дантисту, и он спросил: «Так чем ты занимаешься?» И я такой: «Теннисом». Он говорит: «А чем ещё?» Отвечаю: «Только теннисом». Я понял, что только играю в теннис. Это нормально? И я стал по-настоящему сомневаться. Подумал, что могу стать главным теннисистом страны.
Став первой ракеткой, победителем Уимблдона, в каком-то смысле лидером игры или голосом всех теннисистов-мужчин, я не воспринимаю это как должное.
Вообще, трудно сказать, как мне удалось достичь такого. Никто не ставит себе цель выиграть 20 «Больших шлемов», стать первой ракеткой, во всяком случае не в Швейцарии. Не знаю, мечтаем ли мы в таких масштабах. Эти вещи не происходят легко и быстро. Если ты болен тем, чем занимаешься, всегда надо стремиться к большему", — приводит слова Федерера becomingx.com
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