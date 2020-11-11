Кузнецова: если бы я всегда играла с улыбкой, на всех фото было бы «нормальное» лицо
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала фотографию с корта.
«Если бы я могла играть с улыбкой всегда, то на всех фото с матчей было бы «нормальное» лицо», — подписала снимок теннисистка.
Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой
35-летняя Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009. На протяжении карьеры выиграла 18 турниров категории WTA и заработала более $ 25 млн призовых.
В настоящее время россиянка является 36-й ракеткой мира. В 2020 году она провела 14 матчей, в которых одержала 7 побед. Последний матч Светлана провела на Открытом чемпионате Франции, где в первом же круге уступила соотечественнице Анастасии Павлюченковой.
«Спорт — это свет, а не спорт — тьма». Кузнецова выложила фото из спортзала
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