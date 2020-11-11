Доминик Тим признан спортсменом года в Австрии

Третья ракетка мира Доминик Тим был признан лучшим спортсменом года в Австрии, сообщает ORF. Церемония награждения состоялась в Вене вчера, 10 ноября.
Доминик впервые стал обладателем данной награды. Ранее на протяжении пяти лет приз доставался горнолыжнику Марселю Хиршеру. В нынешнем сезоне Тим впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. Доминик квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который стартует в Лондоне (Великобритания) 15 ноября. Ранее он отказался от участия в турнире серии «Мастерс» в Париже из-за травмы ноги, но в Лондоне сыграть сможет.
За карьеру Тим завоевал 17 титулов в одиночном разряде.
Лучшей спортсменкой Австрии была названа легкоатлетка Ивона Дадич. Лучшей командой был признан «Ред Булл Зальцбург».
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