Доминик Тим признан спортсменом года в Австрии

Третья ракетка мира Доминик Тим был признан лучшим спортсменом года в Австрии, сообщает ORF. Церемония награждения состоялась в Вене вчера, 10 ноября.

Доминик впервые стал обладателем данной награды. Ранее на протяжении пяти лет приз доставался горнолыжнику Марселю Хиршеру. В нынешнем сезоне Тим впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. Доминик квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который стартует в Лондоне (Великобритания) 15 ноября. Ранее он отказался от участия в турнире серии «Мастерс» в Париже из-за травмы ноги, но в Лондоне сыграть сможет.

За карьеру Тим завоевал 17 титулов в одиночном разряде.

Лучшей спортсменкой Австрии была названа легкоатлетка Ивона Дадич. Лучшей командой был признан «Ред Булл Зальцбург».