Вера Звонарёва: хочу провести как можно больше матчей, чтобы продлить карьеру

Российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала о своём настрое и готовности продолжать выступления. Вчера, 11 ноября, она вышла во второй круг турнира в Линце (Австрия). В стартовом матче Вера, будучи обладательницей уайлд-кард, нанесла поражение 18-летней украинке Марте Костюк — 6:4, 6:2.

«Я просто наслаждаюсь временем, которое провожу на корте. Я хочу провести как можно больше матчей, чтобы продлить карьеру. Может, мне осталось выступать ещё несколько месяцев, а может, несколько лет. Я не устанавливаю рамок для себя.

В первом круге турнира в Линце мне противостояла молодая, перспективная теннисистка. Мы устроили настоящее сражение на корте и провели прекрасный матч. После стольких лет моя физическая форма и психологическая подготовка всё ещё в порядке. У меня ещё есть желание соревноваться. С таким настроем возраст для меня не важен. Всё решается на корте", — цитирует Звонарёву официальный сайт тура.