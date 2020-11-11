Корне: WTA-тур находится в режиме выживания. Мы слишком зависим от Азии

Французская теннисистка Ализе Корне рассказала о проблемах, с которыми столкнулся женский тур из-за пандемии коронавируса и паузы в сезоне.



«Да, ситуация действительно очень печальна — WTA слишком сильно зависит от Азии (в этом сезоне были отменены все турниры азиатской серии. — Прим. „Чемпионата“). Если я правильно понимаю, то один лишь Итоговый турнир WTA даёт половину от этой прибыли. Получается, сейчас женский тур находится в режиме выживания.



Небольшие женские турниры приносят не так много прибыли. Учитывая то, что сейчас все в тяжёлом положении, будет очень сложно обеспечить выживание этих соревнований. Мне даже как-то неудобно сравнивать мужской и женский календари, а в такой ситуации говорить о гендерном равенстве даже как-то смешно», — цитирует Корне L'Equipe.