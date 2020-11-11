Корне: WTA-тур находится в режиме выживания. Мы слишком зависим от Азии

Французская теннисистка Ализе Корне рассказала о проблемах, с которыми столкнулся женский тур из-за пандемии коронавируса и паузы в сезоне.
«Да, ситуация действительно очень печальна — WTA слишком сильно зависит от Азии (в этом сезоне были отменены все турниры азиатской серии. — Прим. „Чемпионата“). Если я правильно понимаю, то один лишь Итоговый турнир WTA даёт половину от этой прибыли. Получается, сейчас женский тур находится в режиме выживания.
Небольшие женские турниры приносят не так много прибыли. Учитывая то, что сейчас все в тяжёлом положении, будет очень сложно обеспечить выживание этих соревнований. Мне даже как-то неудобно сравнивать мужской и женский календари, а в такой ситуации говорить о гендерном равенстве даже как-то смешно», — цитирует Корне L'Equipe.
- 11 ноября 2020
-
17:34
-
16:57
-
15:13
-
14:33
-
13:13
-
12:10
-
11:07
-
10:15
-
09:15
-
07:08
-
02:31
-
00:25
- 10 ноября 2020
-
22:40
-
22:23
-
21:41
-
21:20
-
19:47
-
18:58
-
18:27
-
18:26
-
16:54
-
16:39
-
15:55
-
14:41
-
13:47
-
12:43
-
11:16
-
10:42
-
09:17
-
02:35
- 9 ноября 2020
-
22:40
-
22:15
-
21:40
-
21:00
-
19:58