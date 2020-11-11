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Оже-Альяссим — о шести проигранных финалах: выиграю титул, когда заслужу

Оже-Альяссим — о шести проигранных финалах: выиграю титул, когда заслужу
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал тот факт, что проиграл все шесть финалов одиночных турниров, в которых участвовал. В начале сентября 20-летний теннисист выиграл парный «Мастерс» в Париже (Франция).

«Рад, что выиграл титул в паре. Да, у меня по-прежнему нет титула в одиночном разряде, но он придёт. Когда? Ровно в тот момент, когда я это заслужу.

Конкретнее сказать нельзя — я же не ясновидящий. Каждую неделю у меня есть шанс победить. В 2020 году я не раз проигрывал в первых кругах, но и неоднократно добирался до финалов. Иногда мне не хватает стабильности, но в желании мне не занимать. И на турнире в Софии я постараюсь в очередной раз показать свой максимум», — цитирует Феликса официальный сайт АТР.

Оже-Альяссим и Хуркач выиграли парный «Мастерс» в Париже
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