Тарпищев: строительство тренировочной базы в Крыму идёт туго. Есть планы на Владивосток

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о планах на строительство тренировочной базы во Владивостоке.



«К сожалению, у нас нет продуктивной летней базы и среднегорья, чтобы решать вопросы подготовительного периода. Если бы была база в субтропической зоне, там быстрая восстанавливаемость и целый ряд преимуществ в подготовке.

В Крыму строительство базы достаточно туго идёт. Есть планы на Владивосток, там много талантливой молодёжи, было бы здорово иметь там академию", — цитирует Тарпищева ТАСС.



Ранее глава ФТР прокомментировал успешные выступления российских спортсменов в последних сезонах. Тарпищев отметил, что ни одна страна не может похвастаться двумя представителями в топ-10 рейтинга АТР.