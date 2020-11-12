Тарпищев: строительство тренировочной базы в Крыму идёт туго. Есть планы на Владивосток
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о планах на строительство тренировочной базы во Владивостоке.
«К сожалению, у нас нет продуктивной летней базы и среднегорья, чтобы решать вопросы подготовительного периода. Если бы была база в субтропической зоне, там быстрая восстанавливаемость и целый ряд преимуществ в подготовке.
В Крыму строительство базы достаточно туго идёт. Есть планы на Владивосток, там много талантливой молодёжи, было бы здорово иметь там академию", — цитирует Тарпищева ТАСС.
Ранее глава ФТР прокомментировал успешные выступления российских спортсменов в последних сезонах. Тарпищев отметил, что ни одна страна не может похвастаться двумя представителями в топ-10 рейтинга АТР.
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