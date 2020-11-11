Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Софии, где сыграет с де Минором
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В матче второго круга основной сетки Янник нанёс поражение представителю Швейцарии Марку-Андреа Хюслеру — 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Синнер 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Марк-Андреа выполнил 9 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 2.
За выход в полуфинал турнира категории АТР 250 в Софии Синнер поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором.
Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.
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