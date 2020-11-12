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«Непростой год и разочаровывающая концовка». Ястремская подевал итоги сезона

«Непростой год и разочаровывающая концовка». Ястремская подевал итоги сезона
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги 2020 года. Свой последний матч в сезоне она провела на соревнованиях в Линце, где в первом же круге уступила бельгийке Гретье Миннен.

«Концовка сезона получилась для меня разочаровывающей. Позади непростой год. Теперь у меня есть немного свободного времени, после чего я снова вернусь к работе, чтобы побеждать уже в 2021 году. Спасибо всем, кто поддерживал меня, несмотря ни на что», — написала Ястремская на своей странице в «Инстаграме».

В настоящее время Ястремская — 29-я ракетка мира. В текущем сезоне 20-летняя украинка провела 29 матчей, в которых одержала 17 побед. После возобновления сезона Даяна провела 14 матчей, в которых одержала 7 побед. Сезон Ястремская завершила четырьмя поражениями подряд.

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