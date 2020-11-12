«Непростой год и разочаровывающая концовка». Ястремская подевал итоги сезона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги 2020 года. Свой последний матч в сезоне она провела на соревнованиях в Линце, где в первом же круге уступила бельгийке Гретье Миннен.
«Концовка сезона получилась для меня разочаровывающей. Позади непростой год. Теперь у меня есть немного свободного времени, после чего я снова вернусь к работе, чтобы побеждать уже в 2021 году. Спасибо всем, кто поддерживал меня, несмотря ни на что», — написала Ястремская на своей странице в «Инстаграме».
В настоящее время Ястремская — 29-я ракетка мира. В текущем сезоне 20-летняя украинка провела 29 матчей, в которых одержала 17 побед. После возобновления сезона Даяна провела 14 матчей, в которых одержала 7 побед. Сезон Ястремская завершила четырьмя поражениями подряд.
- 12 ноября 2020
-
00:31
-
00:28
-
00:00
- 11 ноября 2020
-
23:14
-
22:31
-
21:32
-
20:01
-
18:49
-
17:34
-
16:57
-
15:13
-
14:33
-
13:13
-
12:10
-
11:07
-
10:15
-
09:15
-
07:08
-
02:31
-
00:25
- 10 ноября 2020
-
22:40
-
22:23
-
21:41
-
21:20
-
19:47
-
18:58
-
18:27
-
18:26
-
16:54
-
16:39
-
15:55
-
14:41
-
13:47
-
12:43
-
11:16