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Кудерметова не отдала сопернице ни одного гейма на старте турнира в Линце

Кудерметова не отдала сопернице ни одного гейма на старте турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче уроженка Казани нанесла поражение представительнице Австрии Барбаре Хаас — 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 54 минуты. Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Хаас не выполнила ни одного эйса, 8 раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из имевшихся двух.

За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Вероника поспорит с теннисисткой из Нидерландов Аранчей Рус.

В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Линц. 1-й круг
11 ноября 2020, среда. 18:40 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		0  
         
Барбара Хаас
148
Австрия
Барбара Хаас
Б. Хаас
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