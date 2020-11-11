Кудерметова не отдала сопернице ни одного гейма на старте турнира в Линце

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче уроженка Казани нанесла поражение представительнице Австрии Барбаре Хаас — 6:0, 6:0.
Встреча продолжалась 54 минуты. Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Хаас не выполнила ни одного эйса, 8 раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из имевшихся двух.
За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Вероника поспорит с теннисисткой из Нидерландов Аранчей Рус.
В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
- 11 ноября 2020
-
22:31
-
21:32
-
20:01
-
18:49
-
17:34
-
16:57
-
15:13
-
14:33
-
13:13
-
12:10
-
11:07
-
10:15
-
09:15
-
07:08
-
02:31
-
00:25
- 10 ноября 2020
-
22:40
-
22:23
-
21:41
-
21:20
-
19:47
-
18:58
-
18:27
-
18:26
-
16:54
-
16:39
-
15:55
-
14:41
-
13:47
-
12:43
-
11:16
-
10:42
-
09:17
-
02:35
- 9 ноября 2020
-
22:40