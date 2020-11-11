Кудерметова не отдала сопернице ни одного гейма на старте турнира в Линце

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В стартовом матче уроженка Казани нанесла поражение представительнице Австрии Барбаре Хаас — 6:0, 6:0.



Встреча продолжалась 54 минуты. Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Хаас не выполнила ни одного эйса, 8 раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из имевшихся двух.



За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Вероника поспорит с теннисисткой из Нидерландов Аранчей Рус.



В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.