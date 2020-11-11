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Оже-Альяссим неожиданно проиграл Карузо на турнире в Софии

Оже-Альяссим неожиданно проиграл Карузо на турнире в Софии
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В матче второго круга он уступил представителю Италии Сальваторе Карузо — 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Оже-Альяссим 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 6 имевшихся. Карузо выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3

За выход в полуфинал турнира категории АТР 250 в Софии Карузо поспорит с победителем встречи Ришар Гаске (Франция) — Йонаш Форейтек (Чехия).

Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.

София. 2-й круг
11 ноября 2020, среда. 20:25 МСК
Сальваторе Карузо
82
Италия
Сальваторе Карузо
С. Карузо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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