Оже-Альяссим неожиданно проиграл Карузо на турнире в Софии

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории АТР 250, который проходит в Софии (Болгария). В матче второго круга он уступил представителю Италии Сальваторе Карузо — 4:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Оже-Альяссим 7 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 6 имевшихся. Карузо выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3
За выход в полуфинал турнира категории АТР 250 в Софии Карузо поспорит с победителем встречи Ришар Гаске (Франция) — Йонаш Форейтек (Чехия).
Действующим чемпионом соревнований в Софии является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.
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