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Менеджер Доминика Тима сообщил о форме теннисиста и назвал фаворитов Итогового турнира ATP

Менеджер Доминика Тима сообщил о форме теннисиста и назвал фаворитов Итогового турнира ATP
Теннис / ATP 0

Менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима Хервиг Страка рассказал о форме третьей ракетки мира, а также поделился мнением о фаворитах предстоящего итогового турнира ATP, который пройдёт в Лондоне с 15 по 22 ноября.

«Доминик снова в отличной форме. Он тренируется без ограничений уже нескольких дней и находится в отличном настроении»

«Там будет несколько игроков, чьи кондиции не вызывает никаких сомнений: Рублёв, Медведев, Саша Зверев, Джокович. Обычно всё немного по-другому: кто-то травмирован или уже переутомлён. Это точно не облегчает задачу.

Фавориты? Считаю, что Медведев, Рублёв, Доминик и Зверев будут близки к победе. Но не берусь утверждать, чьи шансы выше», — приводит слова Страка Tennis Net.

Напомним, Тим пропускал турнир серии Мастерс», который проходил в Париже со 2 по 11 ноября, из-за травмы ноги.

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