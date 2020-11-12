Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP состоится сегодня. Начало — в 19:45 мск

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP в одиночном разряде состоится сегодня, 12 ноября, в эфире BBC Radio 5, сообщается на официальном сайте тура. Начало запланировано на 19:45 мск. Жеребьёвку проведут супервайзер ATP Герри Армстронг и победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Стэн Смит.
Участие в турнире, который стартует в Лондоне 15 ноября, примут: Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия) и Диего Шварцман (Аргентина). Теннисисты будут поделены на две группы — Токио-1970 и Лондон-2020.
Действующим чемпионом является Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима с счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).
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