Элисе Мертенс поделилась ожиданиями от матча с Верой Звонарёвой в Линце

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под вторым номером, поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Верой Звонарёвой, получившей уайлд-кард от организаторов. Поединок второго круга состоится сегодня, 12 ноября.

В последние несколько недель Мертенс и Звонарёва встречались в матчах в парном разряде. В частности, Вера в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграла Элисе и представительницу Беларуси Арину Соболенко на US Open. В итоге россиянка и немка завоевали титул в Нью-Йорке.

«Парный и одиночный разряды отличаются друг от друга. Мне нужно будет посмотреть, как играет Звонарёва. Конечно, она опытная теннисистка. Она провела очень много матчей. Я очень рада предстоящей встрече», — цитирует Мертенс официальный сайт тура.