Тим Хенмэн: Рублёв вывел стабильность на следующий уровень

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн оценил прогресс в игре россиянина Андрея Рублёва. В нынешнем сезоне уроженец Москвы выиграл пять турниров ATP.

«Если смотреть на то, как хорошо он играл, то видно, что Рублёв вывел стабильность на следующий уровень. Он завоевал пять титулов в этом году. А всего за карьеру у него 7! Это впечатляет. Он всегда был отличным игроком, но наконец придал стабильности своей игре. Это связано с лучшей психологической подготовкой. Ранее он проявлял несдержанность, но теперь понял: чтобы показывать лучшую игру, нужно контролировать эмоции», — приводит слова Хенмэна Metro.

Рублёв вошёл в состав участников Итогового чемпионата ATP, который стартует в Лондоне 15 ноября.