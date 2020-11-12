Тим Хенмэн: Рублёв вывел стабильность на следующий уровень
Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн оценил прогресс в игре россиянина Андрея Рублёва. В нынешнем сезоне уроженец Москвы выиграл пять турниров ATP.
«Если смотреть на то, как хорошо он играл, то видно, что Рублёв вывел стабильность на следующий уровень. Он завоевал пять титулов в этом году. А всего за карьеру у него 7! Это впечатляет. Он всегда был отличным игроком, но наконец придал стабильности своей игре. Это связано с лучшей психологической подготовкой. Ранее он проявлял несдержанность, но теперь понял: чтобы показывать лучшую игру, нужно контролировать эмоции», — приводит слова Хенмэна Metro.
Рублёв вошёл в состав участников Итогового чемпионата ATP, который стартует в Лондоне 15 ноября.
Год назад Федерер предсказал прорыв Рублёва. А что он скажет о своём возвращении?
Пока ракетки Федерера уходят за рекордные суммы на аукционе, сам швейцарец активно тренируется на харде и готовится к Australian Open.
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