Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим Хенмэн: Рублёв вывел стабильность на следующий уровень

Тим Хенмэн: Рублёв вывел стабильность на следующий уровень
Теннис / ATP 0

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн оценил прогресс в игре россиянина Андрея Рублёва. В нынешнем сезоне уроженец Москвы выиграл пять турниров ATP.

«Если смотреть на то, как хорошо он играл, то видно, что Рублёв вывел стабильность на следующий уровень. Он завоевал пять титулов в этом году. А всего за карьеру у него 7! Это впечатляет. Он всегда был отличным игроком, но наконец придал стабильности своей игре. Это связано с лучшей психологической подготовкой. Ранее он проявлял несдержанность, но теперь понял: чтобы показывать лучшую игру, нужно контролировать эмоции», — приводит слова Хенмэна Metro.

Рублёв вошёл в состав участников Итогового чемпионата ATP, который стартует в Лондоне 15 ноября.

Год назад Федерер предсказал прорыв Рублёва. А что он скажет о своём возвращении?
Пока ракетки Федерера уходят за рекордные суммы на аукционе, сам швейцарец активно тренируется на харде и готовится к Australian Open.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020