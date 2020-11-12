Ришар Гаске: не мог представить, что в 2020 году ещё буду играть

Французский теннисист Ришар Гаске рассказал, что пока не планирует завершать карьеру.
«В 2003 году я впервые попал в топ-100. Я не мог представить, что в 2020-м ещё буду играть. Но я рад, что всё ещё выступаю. Я конкурентоспособен и продолжаю выступать на крупных турнирах. Я могу этим гордиться.
Что касается статистики, то, конечно, я рад, что так много раз завершал год в топ-50. Я надеюсь выступать ещё несколько лет, хотя и не знаю, возможно ли это. В следующем году я буду играть. Может быть, закончу карьеру в конце следующего сезона, а может, буду продолжать выступать. Никогда не знаешь, что может случиться", — приводит слова Гаске Tennis Head.
За карьеру 34-летний уроженец Безье выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 49-ю строчку.
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