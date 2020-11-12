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Андрей Рублёв — об Итоговом чемпионате ATP: не хочется быть туристом

Андрей Рублёв — об Итоговом чемпионате ATP: не хочется быть туристом
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от дебютного выступления в Итоговом чемпионате АТР, который стартует в Лондоне 15 ноября.

«Пока не чувствую, что попал в итоговую восьмёрку. В целом ничего не жду, надеюсь, получится показать максимум и бороться до конца. Конечно, безумно волнуюсь за неделю до соревнований. Не хочется быть туристом, хочется показать, что не случайно попал туда.

Мы живём в отеле прямо напротив стадиона. В отеле можем передвигаться только по трём этажам. Только, получается, отель и корты, выходить за пределы не можем», — цитирует Рублёва сайт «Матч ТВ».

Жеребьёвка Итогового чемпионата ATP в Лондоне состоится сегодня, 12 ноября. Начало запланировано на 19:45 мск.

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