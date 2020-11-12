Рублёв: после турнира в Париже понял, что лучше подстричься и начать всё сначала
Российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё выступление на турнире серии «Мастерс-1000» в Париже. Уроженец Москвы дошёл до 1/8 финала, где проиграл представителю Швейцарии Стэну Вавринке со счётом 6:1, 4:6, 3:6.
«Я морально подустал, в Париже это сказалось. Было полное опустошение — эмоциональное и моральное. Я расстроился, что не знаешь, что будет, к чему готовиться. Психологически это нелегко. Когда всё известно заранее, можно подготовиться, а если не знаешь, будет турнир или нет, то это вызывает расстройство. После турнира в Париже понял, что лучше подстричься и начать всё сначала», — приводит слова Рублёв сайт «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Андрей выиграл 5 турниров ATP и впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат.
Андрей Рублёв — об Итоговом чемпионате ATP: не хочется быть туристом
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