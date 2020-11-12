Тим Хенмэн: Джокович отчаянно хочет выиграть Итоговый чемпионат

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн поделился ожиданиями от выступления серба Новака Джоковича на Итоговом чемпионате ATP. Турнир стартует в Лондоне 15 ноября.
«В Вене игра Новака выглядела очень плоской, и он потерпел поражение. Я уверен, что в Лондоне он захочет отыграться и мощно завершить сезон. Он вновь является игроком номер один в мире. Новак пять раз выигрывал Итоговый чемпионат. У него отличные результаты в зале, а для всех игроков этот турнир — последний рывок. Если мне нужно назвать фаворита, то я выберу Джоковича», — цитирует Хенмэна Metro.
Хенмэн также объяснил, почему серб не выиграл ни одного Итогового чемпионата с 2015 года.
«Думаю, иногда в дело вступает усталость. Обычно сезон получается долгим, с большим количеством матчей. В этом году, конечно, всё не так. Новак отчаянно хочет выиграть этот турнир и начнёт его в статусе фаворита», — сказал британец.
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