Иван Лендл заступился за Энди Маррея, которого раскритиковал Матс Виландер

Бывшая первая ракетка мира, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Иван Лендл, ранее тренировавший Энди Маррея, ответил шведу Матсу Виландеру, который резко высказался о британце.
Маррей, получивший уайлд-кард, в трёх сетах проиграл Вавринке в первом круге «Ролан Гаррос». После игры Виландер призвал британца объяснить, зачем он вообще участвовал в турнире и почему согласился взять уайлд-кард, не дав, таким образом, шанса кому-то из молодых игроков.
«Я знаю, что Матса раскритиковали за эти слова. Я тоже с ним не согласен. Перед тем как Пит Сампрас выиграл свой последний US Open, все спрашивали меня: „Стоит ли Сампрасу уже завершить карьеру?“ Я говорил: „Пит Сампрас заслужил право завершить карьеру, когда захочет“.
Я считаю, что Энди Маррей заслужил право выступать там, где хочет, пока он чувствует страсть к игре. Я уверен, что эта страсть у Энди есть", — цитирует Лендла Eurosport.
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