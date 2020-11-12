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Иван Лендл заступился за Энди Маррея, которого раскритиковал Матс Виландер

Иван Лендл заступился за Энди Маррея, которого раскритиковал Матс Виландер
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Иван Лендл, ранее тренировавший Энди Маррея, ответил шведу Матсу Виландеру, который резко высказался о британце.

Маррей, получивший уайлд-кард, в трёх сетах проиграл Вавринке в первом круге «Ролан Гаррос». После игры Виландер призвал британца объяснить, зачем он вообще участвовал в турнире и почему согласился взять уайлд-кард, не дав, таким образом, шанса кому-то из молодых игроков.

«Я знаю, что Матса раскритиковали за эти слова. Я тоже с ним не согласен. Перед тем как Пит Сампрас выиграл свой последний US Open, все спрашивали меня: „Стоит ли Сампрасу уже завершить карьеру?“ Я говорил: „Пит Сампрас заслужил право завершить карьеру, когда захочет“.

Я считаю, что Энди Маррей заслужил право выступать там, где хочет, пока он чувствует страсть к игре. Я уверен, что эта страсть у Энди есть", — цитирует Лендла Eurosport.

Энди Маррей вернётся на корт в 2021 году
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