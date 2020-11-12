Медведев попал в группу с Джоковичем на Итоговом турнире АТР, Рублёв — с Надалем

В Лондоне состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, который пройдёт с 15 по 22 ноября.
Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, второй год подряд квалифицировавшийся на этот турнир, выступит в группе «Токио» с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.
Ещё один россиянин, кому удалось квалифицироваться на турнир, — Андрей Рублёв. Он попал в группу «Лондон», где сыграет со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем, Домиником Тимом из Австрии и греком Стефаносом Циципасом.
Теннисисты, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в полуфинал. Стефанос Циципас является действующим чемпионом ATP Finals. В прошлогоднем финале он обыграл Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).
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