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Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, где может сыграть со Звонарёвой

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, где может сыграть со Звонарёвой
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В матче второго круга уроженка Казани нанесла поражение представительнице Нидерландов Аранче Рус — 6:4, 1:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Кудерметова 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. Рус выполнила 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и продемонстрировала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 2 из 2.

За выход в полуфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Вероника поспорит с победительницей матча Вера Звонарёва (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Линц. 2-й круг
12 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Аранча Рус
72
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Кудерметова не отдала сопернице ни одного гейма на старте турнира в Линце
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