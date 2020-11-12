Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Линце, где может сыграть со Звонарёвой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В матче второго круга уроженка Казани нанесла поражение представительнице Нидерландов Аранче Рус — 6:4, 1:6, 6:3.



Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Кудерметова 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. Рус выполнила 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и продемонстрировала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 2 из 2.



За выход в полуфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 Вероника поспорит с победительницей матча Вера Звонарёва (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия).



В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.