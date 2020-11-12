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Тим: Рублёв — чрезвычайно опасный соперник

Тим: Рублёв — чрезвычайно опасный соперник
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим поделился мнением о предстоящем итоговом турнире ATP, который пройдёт в Лондоне с 15 по 22 ноября.

«Помимо Надаля и Джоковича, которые, конечно же, всегда главные фавориты, Рублёв — чрезвычайно опасный соперник. Весь год он демонстрирует просто отличную форму.

Ну а для меня лично Зверев – это самый сложный противник за пределами Большой тройки. Для каждого из нас игры друг с другом складываются крайне непросто. Поединки с ним получаются очень напряжёнными. Саша хорошо подаёт, отлично возвращается на позицию, и вообще, найти тактический план против него – задачка не из простых», — приводит слова австрийского теннисиста TennisNet.

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Лондоне состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP.

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, второй год подряд квалифицировавшийся на этот турнир, выступит в группе «Токио» с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

Ещё один россиянин, Андрей Рублёв. попал в группу «Лондон», где сыграет со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем, Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом.

Медведева и Рублёва развели по разным группам. Будет ли на Итоговом турнире русский финал?
По результатам жеребьёвки Медведев попал в квартет с Джоковичем, а Рублёв – с Надалем.
В первый день итогового турнира ATP Рублёв сыграет с Надалем
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