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Мертенс обыграла Звонарёву на турнире в Линце и сыграет с Кудерметовой в четвертьфинале

Мертенс обыграла Звонарёву на турнире в Линце и сыграет с Кудерметовой в четвертьфинале
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В матче второго круга Вера, будучи обладательницей уайлд-кард, уступила второй сеяной из Бельгии Элисе Мертенс — 4:6, 7:5, 2:6.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Звонарёва допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Мертенс выполнила 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 бельгийка поспорит с Вероникой Кудерметовой из России.

В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Линц. 2-й круг
12 ноября 2020, четверг. 22:55 МСК
Вера Звонарёва
173
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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