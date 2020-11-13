Мертенс обыграла Звонарёву на турнире в Линце и сыграет с Кудерметовой в четвертьфинале

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В матче второго круга Вера, будучи обладательницей уайлд-кард, уступила второй сеяной из Бельгии Элисе Мертенс — 4:6, 7:5, 2:6.



Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Звонарёва допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Мертенс выполнила 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.



За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом $ 225 500 бельгийка поспорит с Вероникой Кудерметовой из России.



В 2019 году чемпионкой турнира в Линце стала американка Кори Гауфф. В финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 1:6, 6:2.