Тим: Медведев благодаря выступлению в Париже вошёл в число фаворитов ATP Finals

Австрийский теннисист Доминик Тим включил россиянина Даниила Медведева в число фаворитов Итогового чемпионата ATP в Лондоне, который стартует 15 ноября. По словам третьей ракетки мира, его впечатлила игра уроженца Москвы на «Мастерсе» в Париже.

«Благодаря своему выступлению в Париже Медведев вошёл в число фаворитов на победу в Лондоне. Я смотрел финал. В концовке он играл просто невероятно. Медведев вообще не допускал ошибок», — приводит слова Тима Sky Germany.

В финале «Мастерса» в Париже Медведев победил немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

На групповом этапе Итогового чемпионата ATP Тим сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и россиянином Андреем Рублёвым. Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.