Вавринка: атмосфера на матчах с Федерером всегда особенная

Бывшая 3-я ракетка мира Станислас Вавринка поделился воспоминаниями о матче с соотечественником Роджером Федерером в полуфинале Итогового турнира в 2014 году.
«Потрясающее воспоминание. В том матче произошло очень много всего. У меня было несколько матчболов, я подавал на матч с Роджером в полуфинале. Так что это всегда будет особенное противостояние. Да, конечно, мы играли вместе в Кубке Дэвиса сразу после Итогового, но атмосфера на матчах, когда играешь против Роджера, очень особенная”, — приводит слова Вавринки Tennis World USA.
В 2014 году Вавринка с Федерером помогли сборной Швейцарии завоевать титул обладателей Кубка Дэвиса. Сам Вавринка трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», становился олимпийским чемпионом в Пекине в 2008 году. Сейчас 35-летний швейцарец находится на 18-й строчке в обновлённом рейтинге АТР.
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