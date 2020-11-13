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Тарпищев — об Итоговом турнире: надеемся, что хотя бы один наш теннисист будет в финале

Тарпищев — об Итоговом турнире: надеемся, что хотя бы один наш теннисист будет в финале
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предстоящих выступлениях Андрея Рублёва и Даниила Медведева на Итоговом турнире.

«В одной группе фавориты — Джокович и Медведев, в другой же выбрать сложнее. Большую роль будет играть психологическое состояние теннисистов. Степень нагрузки сейчас рассчитать сложно, турнир спрессованный. Всё будет решать моральное и физическое состояние к финишу.

Когда играют восемь приблизительно равных теннисистов, нагрузка больше, чем в обычном турнире. Российский финал? Хотелось бы, но желаемое за действительное выдавать нельзя. Надеемся, что хотя бы один наш теннисист будет в финале", — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Итоговый турнир АТР стартует в Лондоне 15 ноября. В соревнованиях примут участие два российских теннисиста — Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Медведева и Рублёва развели по разным группам. Будет ли на Итоговом турнире русский финал?
По результатам жеребьёвки Медведев попал в квартет с Джоковичем, а Рублёв – с Надалем.
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