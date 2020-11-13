Халеп: в 2014 году теннис изменил мою жизнь. Я в одночасье стала популярной

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о переломном моменте своей карьеры в 2014 году, когда сыграла в финале «Ролан Гаррос» с Марией Шараповой.
«В 2014 году теннис изменил мою жизнь. Я сыграла в своём первом финале «Большого шлема» во Франции. Никто из Румынии не выходил в финалы турниров «Большого шлема» с 1978 года. Многие питали огромные надежды на моё будущее. Начали верить, что я смогу выиграть в этом финале! Я в одночасье стала популярной. Люди узнавали меня на улицах, просили фото и автографы. Произошли серьёзные перемены, и было трудно справиться, за это время я узнала много нового.
Я старалась наслаждаться вниманием, но это был большой стресс, потому что требовалось много энергии. Я не хотела терять фокус на карьере, старалась найти баланс. Я была добра и открыта с болельщиками, но оставалась сосредоточенной на упорной работе, необходимой для достижения результатов на корте", — приводит слова Халеп проект Behind The Racquet.
Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп побеждала в двух турнирах «Большого шлема». 29-летняя теннисистка располагается на второй строчке в обновлённом рейтинга WTA.
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