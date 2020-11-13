Димитров: надеюсь, что не заражусь коронавирусом снова

Бывшая 3-я ракетка мира Григор Димитров рассказал, как чувствует себя после заболевания коронавирусной инфекцией летом 2020 года.
«Я чувствую, что не нужно было играть на Открытом чемпионате США в сентябре, но я должен был понять, в каком состоянии находится мой организм. Каждое такое испытание — либо пара шагов вперёд, либо шаг назад. Сейчас всё в порядке, но кто знает, как всё сложится? Всё, на что я надеюсь, это не заразиться коронавирусом снова», — цитирует слова Димитрова BBC.
Димитров также сказал, что не сожалеет о том, что выступил на выставочных соревнованиях Adria Tour, где, предположительно после посещения ночного клуба, несколько теннисистов сдали положительные анализы на коронавирус.
29-летний болгарин побеждал на Итоговом чемпионате в 2017 году, а также завоевал ещё 7 титулов в одиночном разряде. Сейчас Димитров находится на 19-й строчке в рейтинге АТР.
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