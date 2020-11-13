Сергей Стаховский снялся с турнира в Братиславе из-за коронавируса
Украинский теннисист Сергей Стаховский снялся с четвертьфинала челленджера в Словакии из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию, об этом сообщает портал Sport.ua.
Первая ракетка Украины сдал повторный тест на коронавирус, результаты которого будут известны сегодня вечером.
195-й номер рейтинга АТР должен был сыграть в четвертьфинале соревнований с немцем Максимилианом Мартерером. Будущий соперник Мартерера, француз Антуан Оанг, также прошёл в 1/2 финала без борьбы. Накануне Стаховский в паре с Денисом Молчановым прекратил борьбу в парном разряде челленджера: украинский дуэт потерпел поражение от Харри Хелиоваары и Эмила Руусувуори в трёх сетах.
34-летний теннисист становился победителем в восьми турнирах АТР в одиночном разряде.
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