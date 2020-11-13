Александрова вышла в полуфинал турнира в Линце, отдав Подороске лишь три гейма
Первая ракетка России Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира категории International, который проходит в Линце (Австрия). В четвертьфинальном матче четвёртая сеяная Александрова разгромила шестую ракетку турнира Надию Подороску из Аргентины со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 59 минут.
Александрова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Подороска не подала ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и не использовала 2 возможности взять подачу соперницы.
За выход в финал турнира категории International в Линце Александрова поспорит с победительницей матча между пятой сеяной россиянкой Вероникой Кудерметовой и второй ракеткой соревнований бельгийкой Элисе Мертенс.
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