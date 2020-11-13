Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соболенко сыграет с Крейчиковой за выход в финал турнира в Линце

Соболенко сыграет с Крейчиковой за выход в финал турнира в Линце
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории International в Линце (Австрия). Соперница Соболенко по четвертьфинальному матчу, француженка Осеан Доден, из-за травмы не смогла продолжить игру при счёте 3:3 во втором сете. Первую партию Соболенко выиграла со счётом 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Соболенко восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. Доден одала 4 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в финал Соболенко сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в четвертьфинале нанесла поражение другой представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:3, 6:1.

Линц. 1/4 финала
13 ноября 2020, пятница. 21:10 МСК
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3  
3 		3  
         
Осеан Доден
115
Франция
Осеан Доден
О. Доден
Линц. 1/4 финала
13 ноября 2020, пятница. 16:40 МСК
Барбора Крейчикова
74
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Александра Саснович
92
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020