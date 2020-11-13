Соболенко сыграет с Крейчиковой за выход в финал турнира в Линце
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории International в Линце (Австрия). Соперница Соболенко по четвертьфинальному матчу, француженка Осеан Доден, из-за травмы не смогла продолжить игру при счёте 3:3 во втором сете. Первую партию Соболенко выиграла со счётом 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.
Соболенко восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. Доден одала 4 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
За выход в финал Соболенко сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в четвертьфинале нанесла поражение другой представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:3, 6:1.
Линц. 1/4 финала
13 ноября 2020, пятница. 21:10 МСК
11
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 0
Rt
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|2
|3
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|3
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|3
115
Осеан Доден
О. Доден
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