Надаль: надеюсь буду готов сыграть против такого сложного соперника, как Рублёв

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об ожиданиях от старта Итогового турнира АТР, который проходит в Лондоне на крытом корте.

«Можно искать оправдания и причины, но цифры есть цифры. Думаю, что в помещении я играл реже, чем на других покрытиях. Крытые корты не были идеалом для моей игры с самого начала карьеры. В последние пару лет я стал немного лучше играть в помещении, но таковы цифры. Что ещеё могу сказать? Надеюсь, изменить ситуацию на этой неделе.

Не знаю, насколько я близок к идеальной форме. Я пытался упорно бороться в каждом матче в «Берси». Благодаря этому, я уже провёл четыре матча на харде, и, надеюсь, это поможет мне в Лондоне, у меня ещё есть пара дней, чтобы здесь потренироваться. Надеюсь, что буду готов принять вызов и сыграть в первом матче против такого сложного соперника, как Рублёв», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР