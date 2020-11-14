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Тим: на харде мне порой комфортнее, чем на грунте

Тим: на харде мне порой комфортнее, чем на грунте
Теннис / ATP 0

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим рассказал, на каком покрытии предпочитает играть.

«Вполне возможно, что иногда мне даже комфортнее играть на харде. Думаю, что с конца 2019-го до сегодняшнего дня мои результаты на харде даже лучше. Для стиля моей игры, для многих её аспектов он подходит гораздо лучше, чем грунт.

Во время перерыва в сезоне я большую часть времени тренировался на грунте. Когда узнал, что US Open состоится, был счастлив, что могу вернуться на хард. Те же чувства испытал и после Открытого чемпионата Франции. Теперь я ощущаю себя практически одинаково на обоих покрытиях», — приводит слова Доминика Тима официальный сайт АТР.

В финале US Open Тим обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева.

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