Тим: на харде мне порой комфортнее, чем на грунте

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим рассказал, на каком покрытии предпочитает играть.

«Вполне возможно, что иногда мне даже комфортнее играть на харде. Думаю, что с конца 2019-го до сегодняшнего дня мои результаты на харде даже лучше. Для стиля моей игры, для многих её аспектов он подходит гораздо лучше, чем грунт.



Во время перерыва в сезоне я большую часть времени тренировался на грунте. Когда узнал, что US Open состоится, был счастлив, что могу вернуться на хард. Те же чувства испытал и после Открытого чемпионата Франции. Теперь я ощущаю себя практически одинаково на обоих покрытиях», — приводит слова Доминика Тима официальный сайт АТР.

В финале US Open Тим обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева.