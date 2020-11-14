Александрова: наконец мы вернулись на хард. Казалось, я каждую неделю играю на грунте

Российская теннисистка Екатерина Александрова сообщила, что возвращение турниров на хардовое покрытие помогло ей в улучшении собственных результатов. На продолжающихся соревнованиях в Линце (Австрия) она пробилась в полуфинал.
«Начало года было для меня довольно удачным, и я рада, что снова могу показывать высокие результаты. Наконец мы снова вернулись к игре в закрытом помещении, на харде. До этого мне казалось, что каждую неделю я играю только на грунте, который не является моим любимым покрытием.
Я была немного расстроена, пока теннис был на паузе, а я не имела информации, как надолго она затянется. Когда же турниры вернулись, я несколько потеряла чувство игры, свой ритм, который был в начале сезона. Потребовалось некоторое время чтобы найти его снова, но теперь я вижу, что обрела свою игру», — цитирует Александрову официальный сайт WTA.
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